Indagini serrate di carabinieri e polizia a Quartu per far luce sul raid teppistico nella sede dei volontari della Prociv di via Brigata Sassari.

Gli inquirenti starebbero esaminando anche le immagini di alcune telecamere.

Dopo il sopralluogo sono state interrogate diverse persone. Sentito anche il racconto dei volontari che non riescono a trovare una spiegazione sull'accaduto.

I danni ammontano a circa 60mila euro: danneggiate le due ambulanze, i mezzi dell'antincendio ed il Transit utilizzato per il trasferimento dei malati.

Danneggiati anche i computer degli uffici. Rubati un defibrillatore e altro materiale.

