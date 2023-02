Raid nella notte in alcune strade di Quartu Sant’Elena, con grande preoccupazione dei residenti.

Sconosciuti hanno danneggiato una trentina di auto mandando in frantumi i vetri e rubando quello che di utile era nell'abitacolo. Il raid è stato consumato dopo la mezzanotte.

Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dal capitano Michele Cerri: alcune persone sono state accompagnate in caserma dove vengono interrogate. In merito non si hanno altri particolari.

Si sta anche cercando di quantificare i danni e il valore della refurtiva asportata dal ladro o dai ladri che per sfondare i vetri potrebbero avere utilizzato un martello.

