A Guasila si terrà anche quest’anno l’ormai tradizionale manifestazione di solidarietà dedicata ai meno fortunati della zona, promossa da alcuni volontari, referente Corrado Secci, in collaborazione con le associazioni locali affinché tutti possano passare un Natale sereno.

Il coordinamento è affidato alla Pro loco.

«Quest'anno più che mai è importante dare un contributo, in base alle possibilità di ognuno, per raccogliere tanti generi alimentari affinché le festività e i mesi a venire siano meno difficili per le numerose persone del territorio che vivono situazioni problematiche dal punto di vista economico e sociale», sottolinea Secci.

Tra i prodotti che si possono donare: pasta, zucchero, biscotti, panettoni, pannolini, omogenizzati e ovviamente giocattoli per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati.

Le donazioni verranno raccolte in uno scenario suggestivo, davanti al santuario della Beata Vergine Assunta, venerdì 16 dicembre dalle 9 alle 21. Un’intera giornata dedicata alla solidarietà.

L’appuntamento solidale di Guasila nasce con l’obiettivo di restituire un po’ di fiducia e speranza anche ai meno fortunati che stanno pagando più di tutti gli effetti della crisi.

© Riproduzione riservata