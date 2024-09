Sabato 28 settembre, l'Orto Giardino di Mariposa de Cardu si prepara ad accogliere il pubblico in una serata che unisce il fascino del teatro alla bellezza della natura. Alle 19, questo spazio nascosto tra le canne sarà il palcoscenico per la compagnia Animus Teatro, che presenterà lo spettacolo “Triade”, sotto la direzione artistica di Franco Siddi.

"Triade" è una rappresentazione che, pur affrontando temi attuali e complessi, lo fa con la leggerezza e l’ironia proprie del teatro capace di coinvolgere e far riflettere. Come racconta Rita Atzeni, madre del progetto Mariposa de Cardu, l’obiettivo è quello di far vivere al pubblico l’esperienza di un teatro in cui tutto sembra possibile: «Vogliamo regalarvi la sensazione che in teatro tutto è possibile – afferma Atzeni – con leggerezza, ma anche con profondità». Un invito a lasciarsi trasportare da un racconto capace di toccare temi importanti, ma sempre con un sorriso delicato, in grado di far emergere riflessioni senza appesantire lo spirito.

Dopo la rappresentazione, gli ospiti saranno accolti con un rinfresco all’insegna della semplicità e della genuinità: pane, formaggi, salumi e vino, un convivio rustico che abbraccia il gusto e il calore della tradizione sarda.

Mariposa de Cardu non è solo uno spazio fisico, ma un progetto dall’anima profonda, nato in memoria di Luisa e Stefano Atzeni, e portato avanti dall’associazione culturale Il Crogiuolo.

© Riproduzione riservata