Un angolo di Quartucciu si tinge di amore e solidarietà grazie a “Il Giardino dei Mici”, una colonia felina nata nei pressi del rio Is Cungiaus e curata da un gruppo di volontarie appassionate, tra cui Natascia Muscas. Ma ora la colonia lancia un appello: serve aiuto per cibo, cure veterinarie e sterilizzazioni, indispensabili per garantire la salute di tutti i gatti, dai cuccioli ai più anziani.

«Abbiamo sistemato cucce e copertine, sempre grazie alla generosità di chi ci sostiene», racconta Natascia, ma le esigenze della colonia superano di gran lunga le risorse a disposizione. Per questo, nasce un’iniziativa speciale: una pesca miracolosa solidale, che si terrà domenica 24 novembre, dalle 10 alle 13, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu (località Su Idanu, Quartucciu).

Con un biglietto dal costo di soli 3 euro, chiunque potrà contribuire al benessere dei mici e, allo stesso tempo, vivere un momento di incontro e condivisione. Chi desidera può anche donare oggetti da mettere in palio, inviando una foto al numero 3348821892 per la catalogazione.

L’Orto Giardino Mariposa de Cardu, parte del progetto Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, diventa così l’anima di una comunità che si mobilita per i suoi piccoli amici a quattro zampe. Un gesto semplice, ma dal grande valore, per dare cure, amore e attenzione agli amici pelosetti.

