Quando la musica si fa ponte tra anime e mondi lontani, la solidarietà diventa una sinfonia che vibra di bellezza e generosità. Domani, alle 20:15 a DomusArT, il pianoforte di Walter Agus, l’Orchestra Regionale Sarda diretta da Giacomo Medas e la voce straordinaria di Ambra Pintore si uniranno per un concerto di Natale che è più di un semplice evento musicale.

"Tutti uniti per Chitilaa” non è solo un titolo, ma una missione: raccogliere fondi per la Casa Guanelliana di Chitilaa, un rifugio situato a dieci chilometri da Bucarest, dove 14 uomini con disabilità fisiche e psichiche ricevono accoglienza, cura e dignità.

La Casa Guanelliana è una luce di speranza in una realtà spesso segnata dalla sofferenza e dalla marginalità. Qui, grazie a servizi come terapia occupazionale, logopedia, fisioterapia, idroterapia, massaggi e attività creative, si costruiscono piccoli passi verso una vita più autonoma e serena. Le Case Guanelliane, presenti in tutto il mondo, si dedicano ai più fragili, offrendo un sostegno concreto e una possibilità di riscatto a profughi, senzatetto e persone in difficoltà.

Ogni nota suonata domani in via Neghelli non sarà solo un gesto artistico, ma un mattone per costruire un futuro migliore per chi ha bisogno di amore e calore. La musica, con il suo linguaggio universale, cancella le distanze e accorcia le differenze, trasformando un gesto di solidarietà in un’armonia che tocca il cuore.

© Riproduzione riservata