Stasera primo appuntamento delle “Sere d’estate quartuccesi” con “Quartucciu sotto le stelle”.

Dalle ore 19 e fino alla mezzanotte protagonista sarà la via Rosselli, la via per eccellenza dello shopping cittadino, chiusa per l'occasione al traffico. La strada antistante il parco sarà esclusivamente pedonale e animata con musica, espositori di artigianato vario, bancarelle di hobbisti e con le attività commerciali che resteranno aperte fino a tardi.

Ci sarà la dimostrazione, ad opera della proloco di Quartucciu, della preparazione di un piatto tipico della cucina locale. Inoltre, grazie alla collaborazione con il distretto rurale di Sant'Isidoro e quello Bio della Sardegna verranno presentati alcuni vini regionali.

La manifestazione sarà anticipata al parco Sergio Atzeni dai giochi gonfiabili acquatici che animeranno il pomeriggio dei più piccoli, mentre per gli adolescenti e i ragazzi è previsto il djset. «Per dare vivacità alle vie dello shopping e, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo pensato di organizzare una serata d'estate dedicata agli acquisti, alla socializzazione e al divertimento», è il commento dell’assessore alle Attività produttive Carlo Secci.

© Riproduzione riservata