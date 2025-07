Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato ha approvato il piano di intervento di opere pubbliche da realizzare con un avanzo di amministrazione di circa 900mila euro.

L'ordine del giorno illustrato dall'assessora ai Tributi e ai Lavori pubblici Katiuscia Concas, prevede la manutenzione straordinaria di strade urbane per una spesa di 300mila euro, la manutenzione straordinaria della viabilità rurale, sentieristica e canali per 80mila euro, la sistemazione del tetto della palestra di Via Perra per 100mila euro. E, ancora, la manutenzione straordinaria dell'ex casa del custode Via Caravaggio (70mila euro), la riqualificazione della Piazza 2 Agosto 1980 e di Santa Vittoria con altri 110mila euro.

Programmata anche la fornitura e posa in opera di giochi bambini per Sinnai e Solanas (20mila euro), l'intervento di manutenzione straordinaria dell'asilo nido di Via Caravaggio ( 70mila euro), lo studio del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima -(PAESC) per 50mila euro e la progettazione dei piani per eliminare barriere architettoniche (P.E.B.A.) con una spesa di 30mila euro. La delibera è stata approvato alla unanità dai consiglieri di maggioranza presenti in aula.

«Abbiamo scelto di destinare l’avanzo di amministrazione- hanno commentato la sindaca Barbara Pusceddu e l'assessora Katiuscia Concas- a interventi concreti e mirati, rispondendo alle esigenze del territorio. I problemi sono tanti: l'obiettivo è quello di recuperare finanziamenti e di investirli seguendo le reali esigenze del paese e del territorio«.

