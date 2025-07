Sale a cinque – di cui tre gravi - il bilancio dei feriti dell'incidente stradale avvenuto nella galleria Gutturu Frascu a Castiadas lungo la 125 Var.

Secondo una prima ricostruzione, per cause non ancora accertate si sono scontrate – sembra frontalmente - un’Audi e un furgone addetto al trasporto della biancheria di alberghi e ristoranti della zona. Una collisione violentissima. Due delle persone a bordo hanno riportato lesioni superficiali, altri tre sono stati trasferiti in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso per dinamica. Le loro condizioni non sarebbero per fortuna gravi.

Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia stradale. Pesanti i rallentamenti al traffico.

Antonio Serreli

