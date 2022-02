Il personale del raggruppamento Cites-Reparto operativo “Soarda” lo ha fermato ieri a Quartucciu mentre, in località Sant’Isidoro stava raccogliendo una gabbia da terra. All’interno c’erano due esemplari di cardellino. L’uomo, un 65enne residente a Quartu e in passato già segnalato per situazioni analoghe è stato accompagnato dai militari nella sua abitazione dove è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di ritrovare sul terrazzo 12 esemplari di cardellini vivi, un esemplare di cardellino deceduto, 2 esemplari vivi di merlo, un esemplare vivo di fringuello, un di esemplare vivo di lucherino, un esemplare vivo di calandra. C’era inoltre una gabbia/trappola di colore verde il cui utilizzo è vietato per la cattura degli uccelli.

Per il 65enne l’inevitabile denuncia alla Procura.

