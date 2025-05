Avevano rubato diversi prodotti, del valore di circa 250 euro, con uno stratagemma: l'utilizzo delle borse schermate, per poter uscire dal supermercato all'interno del centro commerciale "Le Vele" senza pagare. Ma il furto commesso da tre donne, due di 33 e 39 anni più una minorenne, non è andato a buon fine: sono state subito fermate dal personale di vigilanza.

È avvenuto ieri sera. Le tre donne cercavano di allontanarsi dal supermercato, dopo aver tentato di superare le casse senza pagare e provando ad approfittare del momento di maggior afflusso di clienti. La vigilanza le ha bloccate e ha chiesto l'intervento dei carabinieri di Quartu, che sono arrivati in pochi minuti.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla direzione del punto vendita. I militari hanno ricostruito sul posto la dinamica del furto, in collaborazione con gli addetti alla sicurezza e con l'utilizzo delle immagini interne. Al termine degli accertamenti, per le due maggiorenni è scattata la denuncia con l'ipotesi di furto aggravato, mentre per la minorenne è stata informata la Procura al Tribunale per i Minorenni.

