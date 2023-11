Stamattina Quartucciu è scesa in piazza per dire “No alla violenza sulle donne e di genere”. Le alunne e gli alunni delle scuole di via Guspini e di via Monte Spada sono stati protagonisti di un momento di riflessione attraverso letture sul tema della violenza di genere.

Davanti alla biblioteca “Francesca Sanna Sulis”, sono state posizionate diciannove scarpette rosse realizzate da 18 artisti e artiste dell’associazione quartuccese “Quarto Josso” e donate al Comune. Mentre domani alle 18 ci sarà la fiaccolata “Il silenzio parla” nel parco Sergio Atzeni in memoria delle donne vittime di violenza.

Uno dei cartelloni esposti (foto Melis)

«Abbiamo sempre detto che i riflettori non possono e non devono essere accesi solo il 25 novembre, ma tutti i giorni - afferma la vicesindaca Elisabetta Contini -. La sensibilizzazione non può e non deve limitarsi alla scuola, ma deve interessare tutta la comunità. È per questo che con le consigliere di maggioranza abbiamo scelto di avviare nell’arco della settimana diversi momenti di riflessione che possano coinvolgere tutti e tutte».

Le scarpette saranno poi posizionate all’interno della biblioteca ben visibili all’esterno dalle vetrate, mentre nei prossimi giorni potranno essere portate dagli stessi alunni e alunne nelle attività produttive per essere esposte nelle loro vetrine. Francesca Melis

