È iniziata a Quartucciu la pulizia del rio Is Cungiaus, il corso d’acqua che attraversa il centro abitato. Erbacce, detriti e persino carcasse di animali avevano trasformato il canale in uno stato di degrado, più volte segnalato dai cittadini agli uffici competenti.

A intervenire sono gli operai del cantiere comunale, impegnati nella rimozione della vegetazione infestante e nella manutenzione delle aree di proprietà pubblica. «La pulizia del canale è fondamentale e viene garantita ogni anno», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, Walter Caredda, annunciando che un secondo intervento è previsto a giugno.

L’operazione è resa possibile grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna, che ha destinato 30 mila euro al Comune per interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta comunque di un’azione necessaria, che risponde a una situazione più volte criticata dai residenti e punta a migliorare il decoro urbano e la sicurezza ambientale.

Intanto ruspe e operai sono pronti a entrare in azione per rinaturalizzare il rio Is Cungiaus e realizzare intorno a esso il parco Lineare. Un progetto da oltre tre milioni di euro che regalerà alla città un altro polmone verde. L’intervento prevede la riqualificazione del canale e delle aree limitrofe attraverso il rinnovamento della viabilità carrabile e ciclopedonale attraverso opere infrastrutturali per potenziare e integrare il canale al comparto urbano.

© Riproduzione riservata