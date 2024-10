Andrea Piras, giovane politico di Quartucciu, ha ricevuto una medaglia di bronzo al merito dalla Croce Rossa Italiana per il suo contributo durante la pandemia. «È stata una sorpresa inaspettata e un sentito ringraziamento va al presidente nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro e soprattutto a quello regionale Sergio Piredda per questo importante riconoscimento», ha commentato Piras, che all’epoca sedeva tra i banchi della Lega in Consiglio Regionale, oggi, invece, è commissario dell’Udc per la provincia di Cagliari.

Il riconoscimento è legato a un emendamento proposto da Piras al Consiglio durante la scorsa consiliatura, grazie al quale la Croce Rossa della Sardegna ha ricevuto 80 mila euro per dotarsi di una camera e di una barella Isoark, strumenti fondamentali per il trasporto in sicurezza di pazienti con elevato rischio infettivo. «Questi riconoscimenti ripagano tutti gli sforzi e i sacrifici fatti in questi anni – aggiunge Piras – e sono un incoraggiamento a continuare a lavorare per il bene della nostra comunità».

Nella pergamena che gli è stata consegnata si legge la motivazione: «Per aver supportato le necessità dell’Associazione mediante la proposta di un emendamento…». Un attestato che celebra l’importanza dell’azione istituzionale anche nei momenti di crisi, valorizzando il ruolo di chi si adopera per il bene collettivo.

