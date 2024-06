All'uscita del feretro applausi, rombo di motori e palloncini. L'ultimo saluto di parenti e amici a Danilo Ghiani, il ventiduenne morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 15 tra Maracalagonis e il bivio di Gannì, è avvenuto martedì pomeriggio a Quartucciu, nella chiesa di Sant’Isidoro in piazza Antonio Pisano.

La funzione funebre è stata celebrata da Padre Francesco nel sagrato della chiesa, troppo piccola per contenere tutte le amiche e gli amici che hanno voluto abbracciarlo nella sua Sant’Isidoro, prima di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di San Michele a Cagliari, dove il corpo di Danilo verrà cremato per poi essere sepolto nel cimitero di Quartucciu.

Tantissima l’emozione intorno a quella bara avvolta dai gigli bianchi e protetta dall’amore di mamma Marina, papà Renato, di Willi, il fratello maggiore e dalla fidanzata Eleonora. E tantissima incredulità negli occhi smarriti dei tanti amici e delle tante amiche che si abbracciavano e si tenevano per mano, quasi a volersi proteggere l’un l’altro da quel dolore troppo grande per la perdita di quell’amico «buono, allegrone e che sapeva sempre come prendere la vita». Tante lacrime sui volti di chi gli ha voluto bene.

Al termine della messa la cugina ha letto una lettera della mamma e una sua in cui ha ricordato i tanti momenti insieme. Poi anche gli scout hanno voluto ricordare lo spirito di amicizia che li legava a Danilo.

