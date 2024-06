Restituita alla famiglia la salma di Danilo Ghiani, la vittima dell'incidente avvenuto stanotte sulla provinciale 15 tra Maracalagonis e la vecchia Orientale.

I funerali del giovane che avrebbe compiuto 22 anni il prossimo ottobre si svolgeranno martedì con la messa funebre che verrà celebrata alle 15,30 nella chiesa della borgata di Sant'Isidoro, sulla vecchia Orientale.

Subito dopo la salma sarà tumulata nel cimitero di Quartucciu.

Grandissimo il cordoglio in tutto il territorio dove Danilo, ex scout, elettromeccanico, era conosciuto e stimato come i genitori Renato e Marina. Era atteso a casa dopo una festa di compleanno.

Era alla guida della sua Bmw quando sulla provinciale che da Maracalagonis porta alla vecchia Orientale, ha perso il controllo del volante schizzando fuori strada sino a schiantarsi su un vigneto, all'altezza di una curva teatro in passato di diversi incidenti.

È morto mezz’ora dopo l’arrivo all’ospedale Brotzu senza aver ripreso conoscenza. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile coordinati dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras.

