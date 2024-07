Dopo anni di incertezze e cambiamenti, il centro polifunzionale Raffaele Piras in via delle Serre a Quartucciu avrà finalmente un'unica gestione per i prossimi vent’anni. La R.T.I., tra cinque concorrenti, è stata scelta dalla commissione esaminatrice per un ambizioso progetto di ristrutturazione e ammodernamento che prevede investimenti mirati fino a 2 milioni di euro per regalare una seconda vita alla struttura realizzata nel 1996, con i fondi statali erogati in occasione dei mondiali “Italia90”. L’ultima parola però ora spetta al Consiglio comunale.

Carlo Secci, assessore al Patrimonio, spiega che l'impianto sarà completamente ristrutturato e modernizzato, con un raddoppio dei parcheggi esterni e percorsi pedonali interni per valorizzare le aree verdi. Saranno aggiunti tre campi da padel coperti e un campo da calcio in sintetico con tribuna, sostituendo l'ormai datato campo in erba naturale. I campi da tennis saranno ripavimentati e dotati di spalti coperti, mentre il campo polifunzionale diventerà in terra rossa sintetica. Gli spogliatoi e la Club house saranno energicamente ristrutturati, trasformando quest'ultima in un moderno punto di ristoro con annessa palestra pesi. Ma ci sarà spazio anche per la convivialità: lo spazio verde antistante diventerà un luogo di relax. «Questo progetto, finanziato senza oneri per il Comune, mira a creare una struttura all'avanguardia nell’hinterland», aggiunge Secci.

Dopo una recente ristrutturazione da parte del Comune, l'impianto è stato riaperto nel 2021 con lavori che hanno interessato la pista di atletica, i servizi igienici, le tribune e l'illuminazione a LED.

