C'è un veleno invisibile che si annida nelle nostre giornate, un fardello che paralizza la mente e il cuore: il senso di colpa. Questo stato d'animo, spesso sordo e nascosto, colpisce in particolar modo le donne, bloccando la loro crescita personale e relazionale. Ma cosa accadrebbe se invece di subirlo, si potesse trasformare in una forza vitale?

Stasera, lunedì 30 settembre, l'Orto Giardino Mariposa de Cardu sarà il palcoscenico di un evento unico, ideato per combattere questo "nemico silenzioso". Due professioniste di spicco, la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Pitzalis e l'artista multidisciplinare Enrica Sirigu, condurranno i partecipanti in un percorso tanto profondo quanto liberatorio. Un laboratorio che, attraverso l'arte e la psicoterapia, permetterà di esplorare il senso di colpa, trasformandolo in uno strumento di consapevolezza e rinascita.

Questo incontro non sarà solo un momento di riflessione, ma un'opportunità per riscrivere il proprio dialogo interiore, guidati dall'espressione artistica e dalla forza della terapia emotiva. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata.

«L’appuntamento sarà molto più di un semplice incontro: è un’opportunità per guardarsi dentro e, con il sostegno della creatività, imparare a trasformare il disagio in potere personale», conclude Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo e ideatrice del progetto Mariposa de Cardu.

© Riproduzione riservata