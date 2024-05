Paura pochi minuti fa a Quartucciu per un incidente in via Rosselli.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prime testimonianze sembra che un giovane alla guida di uno scooter abbia investito un pedone. Secondo i testimoni, infatti, due ragazzi sui loro scooter stavano procedendo a velocità sostenuta nella pista ciclabile che costeggia l’ingresso del parco “Sergio Atzeni”, inevitabile l’impatto con un giovane che proprio in quel momento stava uscendo a piedi dal polmone verde per attraversare in via Rosselli.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i giovani in ospedale e i carabinieri per i rilievi di legge. Intanto nell’arteria che collega Quartucciu con Selargius il traffico ha subito rallentamenti. Notizia in aggiornamento. Francesca Melis

