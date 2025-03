Centinaia di scatole contenenti lampade nuove di zecca, acquistate nel 2012 e mai installate. La scoperta, fatta nel 2023 dai consiglieri dei gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e Gruppo misto durante un sopralluogo nell’ex asilo di via Biserta, si è trasformata ora in un’indagine ufficiale: la Guardia di Finanza ha posto i sigilli all’archivio in cui erano accatastate, a seguito di presunte irregolarità nella procedura degli appalti pubblici.

A seguire le operazioni durante l’intervento delle Fiamme Gialle erano presenti anche i funzionari del Comune. Il sindaco Pietro Pisu ha scelto la cautela: «Ci sono delle indagini in corso, per questo è corretto attendere gli sviluppi con attenzione e rispettoso silenzio».

La vicenda era stata sollevata in Consiglio comunale nell’estate del 2023 dal consigliere Giovanni Meloni, che aveva ipotizzato che le lampade potessero essere le stesse precedentemente accatastate nel museo adiacente al parco Sergio Atzeni, ufficialmente chiuso con la liquidazione di tutti gli importi nel 2013. «Se così fosse, questi apparecchi illuminanti sarebbero costati circa 200 mila euro», aveva dichiarato.

L’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, intervenuto in Consiglio, aveva spiegato di aver scoperto l’esistenza delle lampade solo nel 2019, durante un sopralluogo nella biblioteca di via Pertini con l’allora assessore all’Urbanistica Tonino Meloni, il sindaco Pisu e l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia. Secondo quanto ricostruito, gli apparecchi illuminanti facevano parte del capitolato per l’allestimento del museo: alcune furono installate nella biblioteca e nel piazzale antistante, ma il museo, essendo rimasto incompleto, non le ha mai utilizzate.

Oggi, la loro obsolescenza tecnologica le rende inutilizzabili. L’opposizione aveva parlato di possibile danno erariale, sollecitando il segretario generale a verificare se vi sia stata una corretta gestione dell’azione amministrativa e a chiarire perché l’appalto non sia mai stato completato.

