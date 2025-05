McDonald’s dona 150 pasti caldi a settimana ai bisognosi: l’iniziativa, che coinvolge alcuni enti territoriali convenzionati, nei fast food di Sestu – sulla ex 131 – e di Quartucciu (alle Vele).

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti al gruppo Car.P. San Sebastiano M. di Elmas e alla Conferenza Vincenziana Opera Speciale Mensa del Viandante di Quartu.

Le donazioni nel Cagliaritano sono parte di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza.

Da allora, si legge in una nota, «il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime quattro edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia».

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020.

