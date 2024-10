È giornata di decisioni martedì 29 ottobre a Quartucciu. Alle 9, l’aula di via Giofra si trasformerà in un’arena dove maggioranza e opposizione si confronteranno – e scontreranno - durante il Consiglio Comunale convocato dal presidente Gino Emanuele Melis su temi decisivi per il benessere e lo sviluppo del territorio. Tre i punti all’ordine del giorno.

Sulla tavola dei lavori, il bilancio consolidato per l’esercizio 2023. Un documento che riflette le scelte e le priorità della Giunta Pisu e delinea le strategie e gli investimenti previsti per i prossimi anni.

Il dibattito si sposterà poi sulla variazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, con particolare attenzione al programma triennale delle opere pubbliche e agli acquisti di servizi.

Infine, consigliere e consiglieri esamineranno l’affidamento del servizio “Dog House”, la struttura di via Delle Serre che dopo anni di abbandono dovrebbe essere data finalmente in gestione.

Inoltre non mancheranno le interrogazioni che, come di consueto, accenderanno gli animi tra i banchi di maggioranza e opposizione, trasformando spesso il Consiglio in un palcoscenico dove prevalgono più gli scontri personali che i confronti politici. Mentre i gruppi dell’opposizione, “Quartucciu nel cuore” e quello misto” sperano che arrivino dalla Giunta anche le risposte alle interrogazioni formulate nelle precedenti assemblee.

