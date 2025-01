Valorizzare le tradizioni locali e animare la comunità: è questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dal Comune, che ha ufficialmente aperto le porte alle richieste di contributi economici destinati a associazioni e comitati. L’iniziativa vuole sostenere chiunque si impegni a preservare il patrimonio culturale del territorio attraverso eventi gratuiti e accessibili a tutti.

Il bando si rivolge a enti e organizzazioni che pianificano manifestazioni per il 2025: ogni associazione potrà presentare richiesta per una sola iniziativa. Fondamentale, inoltre, che gli eventi siano aperti al pubblico e non prevedano ingressi a pagamento, per garantire la massima partecipazione e condivisione.

«Questa misura rappresenta un’opportunità per chi, da anni, lavora per mantenere vive le nostre radici culturali», ha sottolineato l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. «Dare vita a eventi che coinvolgano la comunità è essenziale non solo per celebrare la nostra storia, ma anche per rafforzare i legami tra i cittadini».

Le associazioni interessate dovranno inviare la propria domanda, in bollo, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.quartucciu.ca.it). La scadenza è fissata per il 28 febbraio 2025. Per partecipare, i richiedenti devono essere in possesso di un codice fiscale e risultare in regola con gli adempimenti fiscali.

