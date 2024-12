Spazi accessibili, tariffe simboliche e l’occasione di avere una sede in città per il mondo associativo di Quartucciu.

Il Comune ha aperto i termini per richiedere l’utilizzo dei locali della ex scuola Dante, riservati esclusivamente a enti e associazioni senza scopo di lucro iscritti all’albo comunale e attivi sul territorio.

Un’opportunità che coniuga sostenibilità e supporto alla comunità, permettendo alle associazioni di disporre di una sede per le proprie attività interne a condizioni vantaggiose. Con un costo simbolico di 2 euro al giorno (con pagamento semestrale), le associazioni beneficiarie avranno anche la possibilità di monitorare i consumi elettrici grazie a un sistema di contascatti dedicato.

Le regole sono semplici: la concessione è annuale e non prevede l’organizzazione di eventi pubblici; l’utilizzo è giornaliero e non frazionabile. Mentre le domande, corredate dalla modulistica predisposta dall’ufficio e da una marca da bollo, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it entro le ore 10 del prossimo 16 dicembre, indicando come oggetto “Richiesta in uso dei locali della ex scuola Dante”.

La concessione si basa sul regolamento comunale del 2018 e sull’aggiornamento delle tariffe approvato lo scorso novembre, offrendo una risposta concreta alle esigenze del mondo associativo locale. Un’opportunità che punta a rafforzare il tessuto sociale, offrendo spazi per crescere e fare rete.

