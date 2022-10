Con un’indagine-lampo, la Polizia locale di Quartu ha fatto piena luce sul grave episodio di quattro giorni fa in via Nigra dove un motociclista in fuga aveva travolto e ferito un vigile urbano, procurandogli lesioni per fortuna guaribili in pochi giorni.

Sotto accusa è finito un 17enne per il momento accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di guida senza patente.

LE INDAGINI – Lo scooter, uno Scarabeo, è stato sequestrato dagli investigatori che hanno agito sotto le strette direttive del comandante della Polizia locale maggiore Antonello Angioni. L'ufficiale già in mattinata ha girato un dettagliato rapporto alla Procura dei minorenni.

In merito lo stesso comandante mantiene uno stretto riserbo, visto che nell'inchiesta è rimasto coinvolto un minore.

Lo Scarabeo, stando alle stesse indagini, era nella disponibilità del ragazzo anche se a lui non intestato.

L'inchiesta è andata avanti in questi quattro giorni nella massima discrezione. La Squadra giudiziaria della Polizia locale ha subito raccolto più di un indizio a carico del 17enne. Sono scattate anche perquisizioni così come sono state raccolte diverse testimonianze. I vigili avrebbero anche analizzato le immagini di una telecamera. Oggi, come detto, la conclusione dell'inchiesta.

LA RICOSTRUZIONE – Tutto è accaduto sabato mattina nella via Nigra a Quartu dove una squadra di Vigili urbani era impegnata per multare un'auto parcheggiata davanti a un passo carrabile. Nelle vicinanze c'era anche un mezzo della De Vizia impegnato nella raccolta dei rifiuti.

Improvvisamente è arrivato lo Scarabeo con un giovane senza casco. I vigili hanno cercato di fermarlo, ma il giovane aveva travolto il vigile dandosi ad una precipitosa fuga.

In seguito all’accaduto comandante della Polizia locale Antonello Angioni ha annunciato prossimi specifici controlli su moto e scooter in città.

