Un vigile urbano di Quartu è stato travolto da una moto mentre in via Nigra era impegnato in un servizio di controllo di un passo carraio.

Il motociclista che viaggiava senza casco alla presenza del vigile avrebbe rallentato come se volesse fermarsi, accelerando poi sino a sfiorare e colpire lo stesso tutore dell'ordine.

Lo sconosciuto ha proseguito la sua corsa allontanandosi.

Il vigile è stato invece visitato da un medico che gli ha assegnato alcuni giorni di cure. Sono ora in corso gli accertamenti per individuare il motociclista e se abbia investito intenzionalmente oppure no lo stesso vigile. Gli accertamenti sono condotti dalla stessa Polizia locale.

