Via a Quartu al nuovo servizio di mensa scolastica. Con il rinnovato appello dell’amministrazione ad accedere all’apposito portale e a scaricare la relativa applicazione, per gestire al meglio numeri e organizzazione.

Da lunedì 9 gennaio gli studenti degli istituti comprensivi quartesi iscritti alla mensa scolastica pranzeranno con i pasti prodotti dalle ditte Compass Group e Catering+. Sono in tutto 2000 i bambini, ma al momento, però, solo 395 le utenze registrate al portale, appena un quinto del totale.

«Mancano ormai pochi giorni al via del nuovo servizio di mensa scolastica e gli accessi al nuovo portale per i genitori e all’applicazione sono ancora pochi - spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta -. Rivolgo quindi un caloroso invito ai genitori affinché regolarizzino le posizioni degli studenti quartesi e permettano un corretto avvio nella data del 9 gennaio, ormai prossima. Nel ricordare che il Comune ha scelto la strada della concessione per l’affidamento del servizio, vorrei sottolineare che il pagamento anticipato diventa ancora più importante rispetto al passato, per evitare spiacevoli e imbarazzanti episodi di non fornitura dei pasti ai bambini».

COME REGISTRARSI – Una prima ricarica del credito deve essere, dunque, obbligatoriamente effettuata prima dell’avvio del servizio. Un rigore in linea con il mercato, tenendo conto del fatto che con l’istituto della concessione il rischio d’impresa dalla Pubblica Amministrazione viene trasferito al privato concessionario. È possibile farla tramite la piattaforma PagoPA, accedendo all’area web dedicata sul portale genitori o tramite l’app ComunicApp e indicando l’importo da versare, scegliendo la modalità di pagamento online o generando un avviso di pagamento.

Le credenziali per l’accesso al portale genitori e all’applicazione ComunicApp sono state consegnate tramite lettera ai bambini interessati, affinché potessero arrivare a mano alla famiglia. Sul sito istituzionale del Comune sono stati pubblicati il manuale di utilizzo e la relativa infografica. I genitori che avessero bisogno di un aiuto nella procedura possono comunque rivolgersi allo sportello informativo a disposizione dell’utenza al piano Terra del Palazzo Comunale di via Porcu, nei giorni martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Negli stessi orari è possibile anche contattare il numero 070/15252309; in alternativa si può mandare una mail all’indirizzo ufficio_quartu@cateringpiu.it.

