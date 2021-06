Via ai lavori per il rifacimento dell’asfalto nel tratto quartese di viale Marconi. I cantieri sono stati aperti alle 8.30, e il traffico, all’altezza di via Fermi, è andato subito in tilt. Bloccate le corsie che da Quartu portano a Cagliari. È stata chiusa temporaneamente anche una delle corsie nel senso di marcia opposto.

Migliaia di quartesi sono stati costretti a percorrere strade alternative: viale Poetto e la statale 554, dove però il traffico è rimasto bloccato per buona parte della mattinata a causa di un incidente che ha coinvolto un tir carico di legname.

