Saranno interrogati nelle prossime ore i tre giovani di Quartu arrestati per la rissa dell'altra notte in Piazza Santa Maria a Quartu Sant’Elena con l'accoltellamento del marocchino Imad Jayed, 26 anni, ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Il giovane è stato ferito in diverse parti del corpo: la lama lo ha raggiunto a un polmone, i medici potrebbero anche decidere di sottoporlo a intervento chirurgico.

I tre indagati - i fratelli Cristian e Federico Mallus e Gabriele Cabras - sono accusati di tentato omicidio. Al giudice potranno ora raccontare la loro verità sull'accaduto.

Gli approfondimenti investigativi sono svolti dagli agenti del commissariato che, coordinati dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto, hanno quasi chiuso le indagini a tempo di record con i sospetti che sarebbero subito caduti sugli indagati grazie anche alle immagini di una telecamera.

