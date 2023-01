Svolta nelle indagini sull'accoltellamento di un giovane di origini marocchine da tempo residente a Quartu.

Tre giovani sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di Polizia, che sulla vicenda mantiene però uno strettissimo riserbo. Sui tre penderebbe la pesante accusa di tentato omicidio.

Sarebbero stati loro ad aggredire la vittima, raggiunta con bottigliate e coltellate in diverse parti del corpo. Il tutto – pare - per una banalissima discussione: si parla di futili motivi e anche di uno sguardo rivolto ad una ragazza.

La vittima, colpita più volte, è stata accompagnata da una donna all'ospedale Marino e da qui trasferita in ambulanza al Brotzu, dove è ricoverata in prognosi riservata. Avrebbe riportato gravi ferite ad un polmone, oltre che ferite superficiali in altre parti del corpo.

L'aggressione è avvenuta in Piazza Santa Maria, nelle vicinanze di via Colombo.

Le indagini – portate avanti sotto le direttive del dirigente del commissariato Michele Venezia e del sostituto commissario Gianni Noto – proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

