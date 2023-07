I Carabinieri di Quartu, in ottemperanza a una ordinanza che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Cagliari, hanno arrestato un 34enne per atti persecutori.

L’uomo per un anno, fino alla fine della loro relazione, ha tormentato la ex con atteggiamenti vessatori, minacce e condotte persecutorie culminate in lanci di oggetti. L’ha anche speronata con la macchina.

L’uomo è stato posto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

