Avrebbe squarciato le gomme dell'auto della ex moglie ed è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

I militari, impegnati in un vasto servizio di prevenzione in città, sono arrivati immediatamente dove era parcheggiata l'auto, una Citroen C3, in via Atene.

L'uomo, un 48enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, non c'era: i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo e trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama da 24 cm e di una tronchesina in ferro.

Di qui l’arresto ai domiciliari per danneggiamento e furto aggravato (ha rubato un paio di occhiali da sole, un caricabatterie e un ombrello) e la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e porto ingiustificato di chiavi alterato o di grimaldelli.

L'operazione è coordinata dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras, sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

