Si introducono di notte in una tabaccheria di via Marconi, a Quartu, e scoperti dalla Polizia provano a darsi alla fuga. Un lungo e pericoloso inseguimento che si è concluso con la caduta dei due presunti ladri in scooter, due uomini di 50 e 45 anni arrestati la notte tra venerdì e sabato dagli agenti della Volante del Commissariato di Polizia locale.

I poliziotti, allertati dall’attivazione dell’allarme anti-intrusione del bar-tabacchi, si sono diretti verso l’esercizio commerciale e lì vicino hanno notato uno scooter con due persone a bordo che viaggiava ad alta velocità.

Si sono messi sulle tracce del mezzo e l’uomo alla guida dello scooter, quando li ha notati, ha ulteriormente accelerato.

Ne è nato un lungo e pericolosissimo inseguimento, i malviventi hanno anche percorso alcune vie contromano e il conducente, quando ha visto di fronte a sé una pattuglia dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. I due si sono separati e hanno continuato la scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati poco dopo.

Durante la fuga il passeggero dello scooter, che stringeva a sé un sacco di plastica, ha perso numerose confezioni di sigarette cadute per via delle brusche manovre del conducente.

I due sono stati arrestati e ieri, nell’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stato ricostruito il furto: i due malviventi hanno spaccato la vetrata con un piccone e hanno fatto incetta di confezioni di tabacco, pacchi di sigarette e cartine. Tutta la refurtiva è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari.

(Unioneonline/L)

