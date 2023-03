Incidente stradale stasera in viale Colombo a Quartu Sant’Elena. Una donna è stata investita da un'auto e soccorsa dagli operatori sanitari del 118.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nella caduta, la donna ha riportato ferite per fortuna non gravi. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Quartu. In merito non si hanno altri particolari.

