È atterrato all'aeroporto di Elmas con 60 ovuli di cocaina in corpo.

Un 34enne nigeriano, appena sbarcato da un volo partito da Parigi, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto del personale della Polizia di Frontiera Aerea.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito e poi sottoposto ai controlli sanitari che hanno permesso di trovare i 60 ovuli ingeriti, per un totale di oltre un chilo di cocaina.

Il 34enne, terminate le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta.

