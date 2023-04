Cinquanta tonnellate di erbacce rimosse, oltre a terra e rifiuti. È già iniziato il massiccio intervento del Comune di Quartu sulla 554, per ripulire la strada e restituirle adeguate condizioni di sicurezza.

La vegetazione, infatti, iniziava ad essere troppo invadente, arrivando a compromettere la visuale necessaria per la guida. Non solo, perché la spazzatura buttata dai finestrini delle auto, col tempo, ha intasato lo spartitraffico centrale, in certi casi creando delle piccole discariche. Ma gli incivili potrebbero essere identificati: la sezione di Vigilanza Ambientale della Polizia Locale le aprirà alla ricerca di elementi utili a mettere in luce i responsabili.

I lavori sono iniziati alla rotonda di Margine Rosso, e si proseguirà – per tutto il mese di aprile - a ritroso verso Pitz’e Serra, finendo per coinvolgere tutto il tratto della 554 di competenza quartese. La strada, infatti, presto si rifarà il look, diventando percorribile anche a piedi e in bicicletta.

«È l’ennesimo intervento», spiega l’Assessore all’Ambiente Tore Sanna, «portato avanti dall’Amministrazione, con enorme dispendio di risorse finanziarie, dovuto all’assoluta incuria di certe persone, che ripetutamente e colpevolmente inquinano il nostro territorio: un intervento che inevitabilmente l’Amministrazione sarà costretta a ripartire tra tutti i cittadini, in particolare quelli onesti e seri che con regolarità pagano i tributi nei modi e nei tempi previsti dalle norme. Invito quindi tutta la cittadinanza», conclude, «ad aiutarci in questa operazione di controllo del territorio, per evitare che si ripetano fenomeni di questa natura».

