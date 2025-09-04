Quartu, rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale 17Nell’area sarebbero stati scaricati sanitari e altri prodotti edilizi, ben visibili a chi transita
Da oltre dieci giorni un punto panoramico lungo la strada provinciale 17, vicino a Terra Mala, si presenta in condizioni di forte degrado a causa dell’abbandono di materiali di scarto provenienti da lavorazioni edili.
Secondo la segnalazione di alcuni cittadini, nell’area sarebbero stati scaricati sanitari e altri prodotti edilizi, ben visibili a chi transita.
«Una situazione che, oltre a costituire un problema ambientale, offre una pessima immagine del territorio ai numerosi turisti che percorrono la strada panoramica», racconta Mario Costa che si rivolge alle autorità per un intervento tempestivo per la rimozione dei rifiuti, così da restituire decoro a una zona di grande interesse paesaggistico.
E poi aggiunge: «Oltre all’immediata bonifica, speriamo vengano intensificati i controlli per prevenire nuovi episodi di abbandono illegale».
(Unioneonline/Fr.Me.)