Un protocollo di intesa per promuovere il volontariato a Quartu è stato sottoscritto da Comune e Centro per i Servizi del Volontariato della Sardegna per coinvolgere soprattutto giovani e scuole.

Il Csv è l'organismo accreditato per il supporto a tutte le associazioni del terzo settore della Sardegna. La proposta formulata al Comune di Quartu per l'adesione al programma "Cultura della democrazia, contrasto alla povertà educativa e civile. Progetto per la promozione del Civismo e del volontariato tra gli studenti della Sardegna” è stata accolta favorevolmente dall'amministrazione.

Il municipio di via Porcu si impegna a promuovere incontri periodici con cittadini e sistemi associativi, anche attraverso le Consulte, e a valorizzare i beni comuni di diretto interesse per tutti gli studenti e per tutti i giovani della città. Il Comune recentemente istituito una Consulta, con forum del Terzo Settore: hanno aderito circa 60 associazioni.

«Il supporto del CSV Sardegna sarà importante anche in considerazione dell'attività nei diversi centri di aggregazione sociale recentemente aperti, nonché in quello prossimo all'istituzione nella centralissima struttura dedicata a Michelangelo Pira, in via Brigata Sassari», ha spiegato l'assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «L'immediata adesione degli istituti superiori Levi e Motzo conferma l'apertura di un percorso virtuoso di coinvolgimento».

