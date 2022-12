Stava passeggiando senza museruola con il suo proprietario quando all'improvviso è riuscito a liberarsi e si è avventato contro un barboncino che passava di li, regolarmente al guinzaglio, con la padrona.

È successo in via Palestrina a Quartu Sant'Elena, a pochi passi da via Della Musica. Il cane, ferito gravemente, è vivo per miracolo.

Sono stati attimi concitati: la donna, in preda alla disperazione cercava di salvare il cane dalle grinfie del pitbull con il rischio, per fortuna scongiurato, di essere aggredita a sua volta. Alla fine il barboncino è stato trasportato con urgenza dal veterinario che è riuscito dopo una dura lotta, a salvargli la vita. Ma adesso nella zona, e non solo, c’è allarme.

Sono troppi cani che continuano a vagare senza custodia, e troppi i padroni che li portano a passeggio senza guinzaglio e senza museruola con grave rischio anche per le persone. Purtroppo non è la prima volta che succede. Qualche mese fa stessa scena in piazza Azuni dove un pitbull sfuggito dalla custodia del suo padrone, aveva ucciso tre cani e ferito anche il proprietario di uno di questi. Tutto era successo davvero in pochissimi attimi nel breve percorso dal parco Matteotti a piazza Azuni, tra gli sguardi esterrefatti delle persone che si trovavano da quelle parti.

