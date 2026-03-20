Appuntamento a Quartu il 26 marzo alle 18 presso la Biblioteca delle minoranze linguistiche dell’ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4. Alberta Zancudi presenterà il suo libro dal titolo ‘Dentro il libro. Materia e tecnica della semiotica letteraria’, dialogando con Manuela Arca.

Il volume si propone come una guida completa e accessibile per comprendere il funzionamento del libro, esplorandone sia la dimensione materiale sia quella legata ai contenuti e al significato. Dalla saggistica alla narrativa, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio tra semiotica, narratologia e retorica, rendendo questi ambiti comprensibili attraverso esempi pratici e concreti.

L’autrice esamina inoltre il ruolo fondamentale del lavoro editoriale e l’importanza dei lettori, l’altra faccia della medaglia del processo di creazione e fruizione di un libro, riunendo le diverse anime del testo stesso in un viaggio stimolante e illuminante. Concetti e teorie provenienti dalla semiotica, dalla narratologia e dalla retorica diventano accessibili grazie a esempi pratici, che rendono la comprensione del funzionamento di un libro un’abilità preziosa per navigare con sicurezza nel complesso mondo delle parole. Un testo pensato per appassionati di lettura, aspiranti scrittori e per chiunque desideri approfondire i meccanismi che stanno dietro la costruzione di un’opera letteraria.

Alberta Zancudi, nata a Cagliari, è appassionata di saggistica e biografie, ama viaggiare e osservare la realtà con curiosità, elementi che si riflettono nel suo approccio alla scrittura e all’analisi dei testi.

La rassegna ViaConvento è promossa dal Comune di Quartu con il sostegno della Regione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e senza prenotazione e si caratterizzano per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili, inviti digitali e la riduzione della plastica.

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