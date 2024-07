Blitz antidroga a Quartu con l'arresto di un 53enne: l'operazione è scattata dopo indagini e appostamenti nelle vicinanze della palazzina abitata dall'indagato.

L'uomo è finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da giorni i poliziotti monitoravano la palazzina notando un continuo via vai di persone. Alle prime ore dell’alba hanno quindi deciso di intervenire e fermarlo.

All’esito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto un totale di oltre 21 grammi di cocaina, pronta per essere confezionata, numerose bustine di cellophane un bilancino di precisione.

L’indagato è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito del processo per direttissima di ieri mattina, è stata applicata la misura cautelare della detenzione domiciliare.

