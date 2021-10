È stato accompagnato in carcere a Uta il 52enne destinatario di un’ordinanza relativa alla condanna di due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e mancata esecuzione di una disposizione del giudice. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di Quartu Sant’Elena.

La vittima delle violenze è stata la moglie di 48 anni.

