Prosegue il percorso avviato dall’amministrazione comunale di Quartu volto alla riqualificazione di due complessi storici della città, ormai dismessi, quali le Ex Fornaci Picci e le Ex Distillerie Capra. Di questo si parlerà venerdì dalle 9 nella sala degli Affreschi dell'ex convento dei Cappuccini a Quartu.

Da anni abbandonati a se stessi, con inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista del decoro urbano, ritroveranno funzionalità e piena centralità all’interno dell’ambito non solo cittadino. Quartu mira infatti a conquistare un nuovo ruolo, determinante e centrale, nel panorama isolano. I progetti studiati per il recupero dei due ex edifici industriali si inquadrano all’interno di una strategia più generale e si pongono come obiettivo finale la definizione di un posizionamento territoriale che vada al di là delle semplici funzioni comunali e inserisca la terza città della Sardegna in un contesto sovralocale, con attività e servizi di ordine metropolitano e regionale.

Il disegno pianificato intende infatti fungere da attrattore per nuove proposte di investimento, dove l’intervento e il finanziamento pubblico sposa quello privato, in un rapporto organico e continuativo con il mondo della produzione e dei servizi. E proprio tenendo conto di tali presupposti, risulta evidente come tali interventi strategici necessitino dell’attenzione degli operatori economici e dei potenziali investitori. Al fine di individuare soggetti interessati a stabilire rapporti di partenariato pubblico-privato e di raccoglierne le eventuali proposte, l’amministrazione comunale per entrambi gli interventi ha dapprima indetto le consultazioni preliminari di mercato, nello scorso mese di maggio, e programmato ora, l'incontro di venerdì.

© Riproduzione riservata