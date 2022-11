Ti aspetti che dopo i lavori la carreggiata venga riparata con il bitume, invece purtroppo non succede sempre così. In viale Marconi, nel tratto quartese di competenza dell'Anas, a pochi passi dall'ipermercato Carrefour, qualche mese fa sempre l’Anas ha effettuato un intervento all'altezza del canale. Anzichè riasfaltare lavvove c'è stato lo scavo ha tappato con una bella striscia di cemento. Neppure a dirlo, dopo lo spazio di qualche settimana è successo quello che era prevedibile. Il cemento si è sgretolato creando delle buche pericolosissime. Così per schivarle gli automobilisti cambiano improvvisamente carreggiata rischiando di scontrarsi con chi procede nella corsia di sorpasso.E’ l’ennesimo caso delle aziende che fanno lavori nelle strade del territorio e poi non si curano di riparare creando enormi problemi. Con il tempo infatti il cemento continuerà a franare e con le piogge la situazione ci sarà ancora più critica. Stessa situazione in via Turati all'ingresso di piazza Marcora dove sono già cadute diverse persone.

