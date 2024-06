Fiamme in un’abitazione di Quartu Sant’Elena.

Nel primo pomeriggio un incendio si è sviluppato, per cause da accertare, in una villetta di via Riva Villasanta. Il rogo ha coinvolto la cucina che si trova al piano terra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno soccorso una persona ed estinto poi l’incendio evitando che si propagasse al resto della struttura composta in totale di due piani.

Nessuno è rimasto ferito.

Presenti, inoltre, il personale sanitario e le forze dell’ordine.

