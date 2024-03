Sono cinque e tutte decorate con i colori dell’arcobaleno. A Quartu, in viale Colombo, sono arrivate delle panchine speciali contro il razzismo, simbolo di pace e unità. Un'iniziativa dalla duplice valenza: da una parte il miglioramento del decoro urbano, dall'altra il sostegno alla lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza, sia fisica che verbale proprio nella Giornata mondiale contro ogni forma di razzismo.

Le opere sono firmate da due noti street artist come Alessandro Macciocco e Stefano Pintus (Paynt). L'iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, in collaborazione con il Comune di Quartu.

Come spiega il presidente del Ccn Luca Stocchino, «si tratta di uno dei tanti interventi fatti negli ultimi due anni sulla via con l'intento di rivalorizzare l'area urbana: dal murales realizzato da La Fille Bertha all'inaugurazione della Piazza del Mare, senza dimenticare i tantissimi eventi organizzati e realizzati in sinergia con il Comune». L’ultimo restylung delle panchine precede la Street Art Week 2024, alla sua seconda edizione.

