La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini di origine bosniaca con l’accusa di tentato furto aggravato.

I due stavano forzando un parchimetro in via Firenze a Quartu quando sul posto sono arrivati dopo una segnalazione gli equipaggi delle Squadre Volanti del Commissariato di Quartu e della Questura di Cagliari. Alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga sui tetti per poi nascondersi all’interno di un palazzo.

Gli agenti, che non hanno mai perso di vista i fuggitivi, sono riusciti a bloccarli e identificarli: si trattava di un 42enne e un 24enne, di origine bosniaca e senza fissa dimora.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di tentato furto in concorso: a seguito dell’udienza di convalida il gip ha convalidato l’arresto, condannandoli a una pena di 12 mesi, senza applicare nessuna misura restrittiva.

(Unioneonline)

