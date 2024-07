Aula del Consiglio comunale di Quartu occupata dai No Tyrrhenian Link.

Un gruppo di manifestanti contro il cavo elettrico di Terna che dovrà approdare a Terra Mala, per collegare Sicilia e Sardegna e consentire l’esportazione dell’energia prodotta dagli impianti delle rinnovabili dell’Isola, ha preso parte alla seduta dell’assemblea di via Eligio Porcu, nel Comune guidato dal sindaco Graziano Milia.

Da tempo il comitato ha inoltrato una richiesta formale perché il Consiglio si riunisca in seduta pubblica per discutere del progetto energetico che interessa il litorale quartese e non solo: un appello finora non accolto. Da qui la decisione dell’occupazione, che potrebbe protrarsi fino a quando non arriverà una risposta formale.

