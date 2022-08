Due extracomunitari sono stati travolti da un'auto all'altezza della Marinella sul litorale di Quartu. I due sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale: uno in codice rosso, il secondo in codice giallo. L'incidente si è verificato all'alba prima delle sei: secondo le prime notizie, i due stranieri stavano attraversato la carreggiata a piedi quando sono stati investiti. Immediato l'allarme lanciato da automobilisti di passaggio con l'arrivo della Polizia e di ambulanze del 118. I feriti sono stati portati uno al Brotzu, l'altro al Policlinico.

MONSERRATO – Tre auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale all’alba sulla statale 554 direzione Cagliari, all'altezza di Monserrato. Un 50enne è rimasto ferito ed è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato. L'uomo è trattenuto in osservazione per gli accertamenti clinici necessari. L'incidente sarebbe legato ad un tamponamento che ha coinvolto i quattro mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge e una ambulanza del 118. Il traffico è molto intenso sull'intera 554 soprattutto in direzione Quartu e quindi del mare, col traffico che sta aumentando anche sulla 554 per Terra Mala e sulla nuova Orientale.

L'incidente a Maracalagonis (foto Serreli)

MARACALAGONIS – Scontro fra auto alla periferia di Maracalagonis con due persone rimaste ferite e accompagnate in ospedale. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu per i rilievi di legge. Immediato l'allarme e l'arrivo delle ambulanze e dei carabinieri. In merito non si hanno altri particolari.

© Riproduzione riservata