Tutto pronto per la riapertura della caserma di Flumini durante la bella stagione. I carabinieri della stazione quartese torneranno nella struttura di via Mar Ligure, appena riqualificata, da lunedì 1 luglio sino al 10 settembre, come deciso dalla Giunta che oggi ha deliberato il sì all’autorizzazione d’uso gratuito dello stabile.

«I lavori di ristrutturazione sono terminati a fine maggio», spiega il vicesindaco Tore Sanna dopo l’approvazione della delibera, «lo stabile è pronto per essere utilizzato per la sua consueta funzione di presidio del litorale». La manutenzione straordinaria era stata finanziata dalla Regione con 250mila euro, di fatto una ristrutturazione totale per adeguare l’immobile di via Mar Ligure come caserma sempre aperta. Interventi definiti in base alle esigenze emerse durante i diversi sopralluoghi e incontri tecnici: dal rifacimento della copertura al primo piano al risanamento di muri e solai in tutta la struttura, sino alla demolizione dei controsoffitti e al rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, con un nuovo sistema di climatizzazione.

In questi ultimi giorni resta da completare la pulizia della stazione post cantieri. «Dal 1 luglio e sino al 10 settembre sarà operativa», assicura il vicesindaco che aggiunge: «ovviamente l’obiettivo per il futuro, anche alla luce degli ultimi lavori svolti, è riuscire a tenere aperta la caserma dei carabinieri nel litorale per tutta la stagione turistica, cioè da inizio maggio sino al 31 di ottobre».

